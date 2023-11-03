Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çek Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Danışmanı Tomas Pojar ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin uzun vadeli ve stratejik bir perspektiften ele alınması gerektiğini vurgulayan Wang, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti. Pojar ise Çin ile ilişkileri geliştirmek ve karşılıklı anlayışı artırmak için işbirliğine istekli olduklarını ifade etti.

Çin ve Çek Cumhuriyeti, İlişkilerini Güçlendirmek İçin İşbirliği Yapacak

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Perşembe günü Beijing'de Çek Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Danışmanı Tomas Pojar ile bir araya geldi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Çin'in Çek Cumhuriyeti ile ilişkilerine her zaman uzun vadeli ve stratejik bir perspektiften baktığını ifade ederek, ortak kalkınmayı teşvik etmek için Çek tarafıyla karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

Wang, ikili ilişkilerin sağlam, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek amacıyla birbirlerinin siyasi taahhütlerine uymak, birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermek, birbirlerinin iç işlerine karışmamak ve ikili ilişkilerin siyasi temelini korumak üzere Çek Cumhuriyeti'ni Çin ile birlikte çalışmaya çağırdı.

Pojar ise ülkesinin faydacı bir yaklaşımla Çin ile ilişkileri geliştirmek istediğini ve ikili ilişkilerin uzun vadeli gelişimi için sağlam bir temel oluşturmak üzere Çin ile işbirliğini güçlendirmeye, daha fazla etkileşimde bulunmaya ve karşılıklı anlayışı geliştirmeye istekli olduğunu söyledi.

Çek Cumhuriyeti'nin tek Çin ilkesine bağlı olduğunu vurgulayan Pojar, bunun değişmeyeceğini ifade etti.

Pojar, Ukrayna krizi ile diğer uluslararası ve bölgesel konularda Çin'in tutumuna önem verdiklerini belirterek, Çin ile iletişimi güçlendirmeye istekli olduklarını söyledi.