Çin ve Brezilya, İsrail-Filistin çatışmasının sona ermesi için çaba gösterecek

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Brezilya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde yeni bir uzlaşıya varılması için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, bu açıklamayı Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira ile görüşmesinde yaptı.

NEW YORK, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Brezilya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde yeni bir uzlaşıya varılması için çaba göstermesi, ayrıca İsrail ile Filistin arasında kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve çatışmaya son verecek iki devletli çözüm sürecine dönülmesi için çalışması gerektiğini ifade etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, söz konusu açıklamayı Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira ile görüşmesinde yaptı.

Vieira ise Brezilya'nın, Çin'in tutumuyla aynı fikirde olduğunu söyledi. Öncelikle geçici ateşkesin uzatılması gerektiğine değinen Vieira, nihayetinde ise iki devletli çözüm yoluyla Filistin ve İsrail arasında barış içinde bir arada yaşamanın sağlanması gerektiğini belirtti.

Vieira, BM Güvenlik Konseyi'nin yeni adımlar atarak oybirliğiyle ve tek bir ağızdan konuşmasını sağlamak üzere Çin ile yakından çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.