Çin ve Brezilya Filistin-İsrail çatışması hakkında görüş alışverişinde bulundu

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dış İlişkiler Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Brezilya Devlet Başkanı Başdanışmanı Celso Luiz Nunes Amorim ile Filistin-İsrail çatışması hakkında görüş alışverişinde bulundu. İki ülke lideri arasında varılan mutabakatın hayata geçirilmesi ve Çin-Brezilya stratejik ortaklığının güçlendirilmesi için işbirliği yapılacağı belirtildi.

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dış İlişkiler Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Perşembe günü Brezilya Devlet Başkanı Başdanışmanı Celso Luiz Nunes Amorim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Filistin- İsrail çatışmasına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Aynı zamanda Dışişleri Bakanı olan Wang, Çin ve Brezilya'nın gelişmekte olan iki büyük ülke ve yükselen pazarlar olduğunu belirterek, ortak ilgi alanlarına giren stratejik konularda iletişim ve koordinasyonu sürdürdüklerini ifade etti.

Wang, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek ve Çin-Brezilya kapsamlı stratejik ortaklığını sürekli yeni seviyelere çıkarmak için Brezilya ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

İkili ayrıca Filistin- İsrail çatışmasına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Amorim, BM Güvenlik Konseyi Ekim ayı dönem başkanı olan Brezilya'nın, Cuma günü Güvenlik Konseyi'nin Filistin- İsrail çatışmasına ilişkin acil toplantısına ev sahipliği yapacağını söyledi. Amorim, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın bir açık mektup yayımlayarak İsrail'i hava saldırılarını durdurmaya ve çocukları korumaya çağırdığını belirtti.

Mevcut anlaşmazlığı çözmenin anahtarının barış görüşmelerini yeniden başlatmak olduğuna işaret eden Amorim, Brezilya'nın bölgedeki durumu ortaklaşa yatıştırmak için Çin ile yakın işbirliği yapmaya istekli olduğunu söyledi.

Wang ise Filistinliler ve İsrail arasında artan gerilimden ve çok sayıdaki sivil can kaybından derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, Çin'in sivillere zarar veren eylemlere karşı olduğunu ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini kınadığını belirtti.

Çin'in tüm tarafları itidalli davranmaya, bölgedeki gerilimi en kısa sürede azaltmaya ve çatışmanın daha da büyümesini önlemeye çağırdığını belirten Wang, Gazze'de ciddi bir insani krizin önlenmesi için en önemli önceliğin sivillerin güvenliğini sağlamak ve yardım koridorlarını açmak olduğunu vurguladı.

Filistin meselesinin Ortadoğu sorununun temelini oluşturduğuna işaret eden Wang, meselenin özünde Filistin halkına adil davranılmamasının yattığını ifade etti. Wang, Filistin meselesinin çözümünün bir an önce gerçek barış görüşmelerini yeniden başlatmaktan ve Filistin halkının meşru haklarını hayata geçirmekten geçtiğinin bu son çatışmayla son derece trajik şekilde bir kez daha kanıtlandığını belirtti.

Wang, Çin'in, uluslararası toplumu iki devletli çözüm temelinde daha geniş bir uzlaşıya varmaya ve bu doğrultuda bir takvim ile yol haritası oluşturmaya sevk etmek üzere mümkün olan en kısa sürede daha yetkili ve etkili bir uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler'in Filistin meselesinde üzerine düşen görevi gerçekleştirme yükümlülüğü ve sorumluluğu olduğunu hatırlatan Wang, Çin'in, Güvenlik Konseyi'nin Filistin-İsrail çatışması hakkında acil bir toplantı düzenlemesini desteklediğini, insani kaygılara odaklanılmasını onayladığını ve ateşkesin sağlanması, şiddetin sona erdirilmesi, sivillerin korunması ve bağlayıcı bir uluslararası uzlaşı oluşturulması yönünde tatbiki önlemler alınması çağrısında bulunduğunu söyledi.

Wang, bu çerçevede Brezilya ve ilgili taraflarla iletişim, koordinasyon ve yakın işbirliğini sürdürmeye istekli olduklarını vurguladı.