Çin ve Brezilya, BRICS işbirliğini güçlendirmek için anlaştı

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Brezilya Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Celso Luiz Nunes Amorim ile yaptığı telefon görüşmesinde, Çin ve Brezilya'nın BRICS işbirliğini güçlendirmek için karşılıklı yarar sağlayacak işbirliğini her anlamda güçlendirmeye istekli olduklarını bildirdi.

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, BRICS ülkeleri ile işbirliğinin, gelişmekte olan ülkeler arasındaki dayanışma ve işbirliği için en önemli platform, aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerin samimi beklentilerini somutlaştıran güney ülkelerini temsil eden temel mekanizma olduğunu belirtti.

Wang, söz konusu açıklamayı, Çarşamba günü Brezilya Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Celso Luiz Nunes Amorim ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sırasında yaptı.

Görüşmede taraflar, Çin ile Brezilya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığa sürekli olarak güçlü ivme kazandırmak için, iki ülke lideri arasında varılan bir dizi önemli uzlaşıyı tam olarak hayata geçirme ve karşılıklı yarar sağlayacak işbirliğini her anlamda güçlendirmeye istekli olduklarını bildirdi.

Görüşmede iki taraf, BRICS işbirliğiyle ilgili stratejik koordinasyon üzerinde de durdu.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, dünyanın yüzyıllık değişimlere maruz kaldığı bir dönemde, BRICS'in daha aktif olmasını, bu çerçevede blokun daha büyük roller üstlenmesinin beklendiğini söyledi.

Wang, Çin ve Brezilya'nın, dünyanın çok kutupluluğunu, ekonomik küreselleşmeyi ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini teşvik etmeye yeni katkı sağlamak için BRICS mekanizmasını iyi yönetme ve itibarını artırma sorumluluğuna sahip olduğunu ifade etti.

Amorim ise BRICS'nin halihazırda barış, istikrar ve kalkınmanın desteklenmesinde giderek artan bir rol oynadığını belirterek, Brezilya'nın büyük bir ülke olarak Çin'in rolü ve etkisine büyük önem verdiğini vurguladı.

Yetkili, Brezilya'nın Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek, Güney Afrika'nın BRICS'nin 2023 yılı dönem başkanı olarak çalışmasını ortaklaşa desteklemek, bu yılki BRICS Liderler Toplantısı'nın başarılı şekilde düzenlenmesini sağlayarak blokun birliğini göstermek istediğini söyledi.

Taraflar ayrıca, Ukrayna'daki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunarak, krize siyasi çözüm bulmak için birlikte çalışmaya olan bağlılıklarını dile getirdi.