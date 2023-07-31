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Çin ve BAE, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ortak hava tatbikatı yapacak

Dünya Haberleri

Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ilk kez ortak hava tatbikatı yapacağı bildirildi. Tatbikatla iki ülke arasındaki işbirliği derinleştirilerek karşılıklı anlayış ve güvenin artırılması hedefleniyor.

Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ilk kez ortak hava tatbikatı yapacağı bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Falcon Shield-2023" isimli ortak tatbikatın Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yapılacağı belirtildi.

İki ülkenin ilk kez ortak hava tatbikatı gerçekleştireceği ifade edilen açıklamada, bu tatbikatla "iki ordu arasındaki işbirliğini derinleştirme, karşılıklı anlayış ve güveni artırmanın amaçlandığı" vurgulandı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri Çin Halk Cumhuriyeti Sincan Uygur Dünya Haberler

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