Çin ve BAE, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ortak hava tatbikatı yapacak

Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ilk kez ortak hava tatbikatı yapacağı bildirildi. Tatbikatla iki ülke arasındaki işbirliği derinleştirilerek karşılıklı anlayış ve güvenin artırılması hedefleniyor.