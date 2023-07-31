Çin ve BAE Hava Kuvvetleri Xinjiang'da Ortak Tatbikat Yapacak

Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava kuvvetleri, Ağustos ayında Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde ortak eğitim tatbikatı yapacak. Tatbikat, iki ülkenin hava kuvvetleri arasındaki ilk ortak tatbikat olacak ve amaç, faydaya dayalı etkileşimi ve işbirliğini derinleştirmek, ayrıca karşılıklı anlayış ve güveni artırmaktır.