Çin ve BAE Hava Kuvvetleri Xinjiang'da Ortak Tatbikat Yapacak
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Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava kuvvetleri, Ağustos ayında Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde ortak eğitim tatbikatı yapacak. Tatbikat, iki ülkenin hava kuvvetleri arasındaki ilk ortak tatbikat olacak ve amaç, faydaya dayalı etkileşimi ve işbirliğini derinleştirmek, ayrıca karşılıklı anlayış ve güveni artırmaktır.
BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava kuvvetleri, Ağustos ayında Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde ortak eğitim tatbikatı yapacak.
Çin Savunma Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Falcon Shield-2023 tatbikatı, iki ülkenin hava kuvvetleri arasındaki ilk ortak tatbikat olacak.
Bakanlık, tatbikatın iki ordu arasında faydaya dayalı etkileşim ve işbirliğini derinleştirmeyi, ayrıca karşılıklı anlayış ve güveni artırmayı amaçladığını belirtti.