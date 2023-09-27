Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkan adayı Sultan Al Jaber ile bir araya geldi. İki ülke lideri, Çin ve BAE arasındaki ilişkilerin sağlam ve istikrarlı bir gelişme ivmesi sürdürdüğünü ifade etti.

Çin ve BAE, COP28 Konferansı için İşbirliği Yapacak

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Salı günü Beijing'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkan adayı Sultan Al Jaber ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Dış İlişkiler Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang, iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde Çin ve BAE arasındaki ilişkilerin sağlam ve istikrarlı bir gelişme ivmesi sürdürdüğünü ifade etti.

Wang, Çin'in yeşil ve sürdürülebilir kalkınma konseptine ve uygulamalarına değinerek, Çin'in iklim değişikliğiyle mücadelede aktif bir savunucu ve sıkı bir aktivist olduğunu söyledi.

Dubai'de gerçekleştirilecek olan COP28'e ev sahipliği yapması konusunda BAE'ye tam destek verdiklerini belirten Wang, konferansta olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlamak, kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere adil ve akılcı bir küresel iklim yönetişim sisteminin oluşumunu teşvik etmek ve gelişmekte olan ülkelerin meşru kalkınma haklarını korumak için BAE ile yakın iletişim ve işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını kaydetti.

Aynı zamanda BAE'nin iklim değişikliği özel temsilcisi olan Jaber ise BAE ve Çin'in işbirliği yapmak için karşılıklı güvene ve sağlam bir temele sahip olduğunu belirterek, ülkesinin iki dost ülke arasındaki uzun vadeli kapsamlı stratejik ortaklığa sıkı sıkıya bağlı olduğunu ifade etti.

Jaber, ülkesinin Çin'in insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk vizyonunu, küresel sürdürülebilir kalkınmaya sağladığı önemli katkıyı ve iklim değişikliği konusunda uluslararası işbirliğindeki liderliğini takdir ettiğini belirtti.

Dubai'de düzenlenecek konferans için BAE'ye verdiği güçlü destekten dolayı Çin'e teşekkür eden Jaber, konferansın tarihi bir başarıya ulaşması için Çin'le birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.