Çin ve Azerbaycan, İsrail'in Somaliland'i Tanımasına Karşı Çıktıklarını Açıkladı

(ANKARA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Somaliland'ı "bağımsız ve egemen bir devlet" olarak resmen tanımasına ve bölgeyle "diplomatik ilişkiler kurma" anlaşmasına kesin bir dille karşı çıktıklarını bildirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da Somaliland'in tanınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, uluslararası topluma "sorumlu davranma" çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Sözcüsü Lin Jian, düzenlediği basın toplantısında, "Pekin'in Somali'nin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye kararlı olduğunu" belirterek, ülkenin bütünlüğüne zarar veren her türlü harekete karşı olduklarını ifade etti.

Lin Jian, "Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkeleri ile uluslararası hukuka göre, Somaliland'ın Somali topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu" kaydetti. Somaliland meselesinin "tamamen Somali'nin iç meselesi olduğunu" belirten Lin, bu sorunun Somali halkı tarafından, ulusal koşullarına ve anayasasına uygun bir şekilde çözülmesi gerektiğini açıkladı. Bölge dışındaki ülkelerin "uygunsuz müdahalelerine son vermesi gerektiğini" belirten Lin, "hiçbir ülkenin kendi çıkarları uğruna başka bir ulus içindeki ayrılıkçı güçleri kışkırtmaması veya desteklememesi" gerektiğini söyledi.

Lin, "Somaliland yetkililerini durumu idrak etmeye, ayrılıkçı faaliyetlere ve dış güçlerle işbirliğine derhal son vermeye çağırıyoruz" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Somaliland'in tanınması, uluslararası hukuka aykırıdır

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in adına yer vermeden Somaliand'in tanımasına ilişkin açıklama yaptı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Azerbaycan, Somali Federal Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınmış sınırları dahilindeki egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan tam desteğini bir kez vurgulamaktadır.

Azerbaycan, uluslararası hukukun ihlali suretiyle kendi topraklarında yaşanan yabancı askeri işgal ve ayrılıkçılık hususunda acı bir tecrübeden geçmiştir. Bu ilkelerden ve kendi tecrübesinden hareketle Azerbaycan Cumhuriyeti, tüm devletlerin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi bağımsızlığının korunmasına kararlılıkla bağlı kalmaya devam etmekte; uluslararası toplumu sorumlu davranmaya ve uluslararası hukuka tam riayet etmeye çağırmaktadır."