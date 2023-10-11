Çin ve Avustralya vatandaşı gazeteci Cheng Lei serbest bırakıldı

Avustralya Başbakanı Antony Albanese, Çin'de 3 yıldır casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan Çin ve Avustralya vatandaşı gazeteci Cheng Lei'nin serbest bırakıldığını, ülkesine dönen Lei'nin ailesiyle buluştuğunu açıkladı.

Albanese, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in, casuslukla suçladığı Lei'yi serbest bıraktığını duyurdu.

"Lei'nin davası, Çin'de tüm hukuki süreçlerle sonuca bağlandı." ifadesini kullanan Albanese, Lei'nin Melbourne'a dönerek burada ailesi ve 2 çocuğuna kavuştuğunu kaydetti.

Lei'nin serbest bırakılması, Albanese'nin Çin'e ilerleyen günlerde yapmayı planladığı ziyaretin öncesinde geldi.