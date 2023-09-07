Çin ve Avustralya, İlişkileri Geliştirmek İçin Söz Verdi

Çin Başbakanı Li Qiang ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, iki ülke arasındaki etkileşimi artırma sözü verdi. İki lider, Cakarta'da düzenlenen zirveler çerçevesinde görüştü ve ilişkilerin önemini vurguladı.

CAKARTA, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese Perşembe günü iki ülke arasındaki etkileşimi artırma sözü verirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemi konusunda mutabık kaldı.

İki lider, Cakarta'da Doğu Asya işbirliğine yönelik olarak düzenlenen 26. Çin-ASEAN Zirvesi, 26. ASEAN Artı Üç Zirvesi ve 18. Doğu Asya Zirvesi lider buluşmaları çerçevesinde görüştü. Bu görüşme, ikilinin ilk görüşmesi olma özelliğini taşıyor.

Li, ülkesinin çeşitli alanlarda ikili temasları yeniden başlatmak ve sürdürmek için Avustralya ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Başbakan, her iki tarafın geçen yıl gösterdiği ortak çaba sayesinde Çin-Avustralya ilişkilerinin olumlu bir gelişme ivmesi kaydettiğini söyledi.

Li ayrıca sağlam ve istikrarlı bir Çin-Avustralya ilişkisinin, iki halkın temel çıkarları ve ortak beklentilerine hizmet edeceğini ifade etti.

Albanese ise Avustralya-Çin ilişkilerinin çok önemli olduğunu belirterek, ikili ilişkilerin ilerlemesinden cesaret aldıklarını kaydetti.

Albanese, iki ülke arasında istikrarlı ve yapıcı bir ilişki kurulması için Çin ile karşılıklı saygı çerçevesinde diyalog ve etkileşimi ilerletmeye, ekonomi ve ticaret gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye, halklar arası ve kültürel etkileşimi genişletmeye ve farklılıkları uygun şekilde ele almaya istekli olduklarını belirtti.