Çin ve Avrupa Birliği Arasında Kurumsal Diyalog İhtiyacı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Avrupa Birliği'nin (AB) aralarındaki kapsamlı stratejik ortaklığa yeni ve güçlü bir ivme kazandırmak için daha fazla kurumsal diyalog yürütmesi gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Avrupa Birliği'nin (AB) aralarındaki kapsamlı stratejik ortaklığa yeni ve güçlü bir ivme kazandırmak için daha fazla kurumsal diyalog yürütmesi gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang söz konusu açıklamayı Pazar günü, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde yaptı.

Borrell görüşmede Çin'de kısa süre önce meydana gelen sağanak yağışlar ve sel felaketleri dolayısıyla derin üzüntülerini ifade ederken, AB'nin Çin ile iyi ilişkiler geliştirme konusunda kesinlikle kararlı olduğunu vurguladı.

AB'nin Küresel Geçit stratejisi ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin birbirlerine rakip değil, birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olduğuna işaret eden temsilci, her iki oluşumun da küresel kalkınmayı desteklemeyi amaçladığını ifade etti.

Borrell, en kısa sürede Çin'i ziyaret etmeyi ve bu yılki AB-Çin liderler toplantısına birlikte hazırlanmak ve AB-Çin ilişkilerinin daha da gelişmesini teşvik etmek üzere Çin ile stratejik diyalog başlatmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Wang ise Çin ve AB arasındaki üst düzey temasların halihazırda iyi bir ivme yakaladığını ve her iki tarafın da, ortaklığın, Çin-AB ilişkilerinin en önemli unsuru olduğuna inandığını ifade etti.

Çin-AB ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında ülkesinin her zaman olumlu bir tutum sergilediğini kaydeden Wang, Çin'in bu yıl yapılması planlanan Çin-AB liderler toplantısına büyük önem verdiğini ve toplantının, Çin-AB ilişkileri ve ikili işbirliğinde stratejik açıdan öncü rol oynamasını beklediğini belirtti.

Wang, Çin ve AB'nin üç yıl süren Kovid-19 pandemisi sürecinde eksik kalan etkileşimi telafi etmek ve aralarındaki kapsamlı stratejik ortaklığa yeni ve güçlü bir ivme kazandırmak için daha fazla kurumsal diyalog yürütmesi gerektiğine işaret etti.

Bakan ayrıca sonbaharda Çin'i ziyaret edecek bir heyete Borrell'in başkanlık edecek olmasından ve Çin-AB liderler toplantısına siyasi hazırlık yapmak üzere kapsamlı ve derinlemesine görüşmeler yoluyla stratejik bir diyalog gerçekleştirecek olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

İki taraf ayrıca Ukrayna, Nijer ve ortak ilgi alanlarına giren diğer uluslararası ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.¦