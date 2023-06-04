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Çin ve Arjantin Kuşak ve Yol İnisiyatifi için işbirliği planı imzaladı

Çin ve Arjantin Kuşak ve Yol İnisiyatifi için işbirliği planı imzaladı

Dünya Haberleri

Çin ve Arjantin hükümetleri, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin inşasını desteklemek için Beijing'de bir işbirliği planı imzaladı. Plan, inisiyatifin yüksek kalitede gelişiminin teşvik edilmesi ve altyapı, enerji, ekonomi, ticaret, finans ve kültür gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda iki ülkenin liderlerinin mutabakatlarının uygulanmasını sağlayacak.

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin ve Arjantin hükümetlerinin temsilcileri Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin inşasını ortaklaşa desteklemek üzere Beijing'de bir işbirliği planı imzaladı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre işbirliği planı, inisiyatifin yüksek kalitede gelişiminin teşvik edilmesi ve altyapı, enerji, ekonomi, ticaret, finans ve kültür gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda iki ülkenin liderlerinin vardığı önemli mutabakatların tam olarak uygulanmasını sağlayacak.

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Arjantin Pekin Dünya Haberler

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