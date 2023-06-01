Çin ve Almanya, İkili İlişkilerin İstikrarlı Gelişimine Odaklandı

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ile bir araya geldi. İki ülke, ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimine odaklandı ve küresel güçlüklerin ortak çözümüne katkıda bulunmayı hedefledi.

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çarşamba günü Beijing'de Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ile bir araya geldi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çin ve Almanya'nın çok yönlü stratejik ortaklar olarak sadece ikili ilişkileri istikrarlı şekilde geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda küresel güçlüklerin ortak çözümüne de katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Wang, uluslararası arenada artan istikrarsızlık ve belirsizlikler karşısında iki ülkenin, 7. Çin-Almanya hükümetler arası istişaresini başarıya ulaştırmak için birlikte çalışarak Avrupa ve dünyaya olumlu sinyal göndermesi gerektiğini belirtti.

Plötner ise Almanya ile Çin arasındaki ilişkilerin temelinin sağlam olduğunu belirterek, Almanya'nın tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı kalacağını ifade etti.

Plötner, "İki ülke arasında yapılacak hükümetler arası yeni istişare turundan beklentimiz yüksek. Hazırlık çalışmalarını hızlandırmak için birlikte çalışacağız" dedi.

Taraflar ayrıca, Ukrayna meselesi ve ortak ilgi alanlarına giren diğer uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.