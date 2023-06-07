Çin ve ABD yetkilileri ikili ilişkileri ilerletmek için samimi görüşmelerde bulundu

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çinli ve ABD'li yetkililerin bir araya gelerek ikili ilişkileri ilerletme konusunda samimi, yapıcı ve üretken görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çinli ve ABD'li yetkililerin bir araya gelerek ikili ilişkileri ilerletme konusunda samimi, yapıcı ve üretken görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Wang, Salı günü yaptığı basın açıklamasında Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu ile ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel J. Kritenbrink arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Kritenbrink ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Çin'den sorumlu kıdemli direktörü Sarah Beran'ın Pazartesi günü Çin'i ziyaret ettiğini belirten Wang, Ma'nın ABD'li konuklarla görüştüğünü söyledi. Wang, heyetle Çin Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika ve Okyanusya İşleri Dairesi Genel Müdürü Yang Tao'nun da görüştüğünü ekledi.

Sözcü, iki ülkenin liderleri arasında Kasım ayında Bali'de varılan ortak anlayış uyarınca, ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve farklılıkların uygun şekilde yönetilmesi noktasında taraflar arasında samimi, yapıcı ve üretken görüşmelerde bulunulduğunu ifade etti.

Çin'in, Taiwan meselesi ve diğer önemli konulardaki ilkelerine ilişkin ciddi tutumunu ortaya koyduğunu söyleyen Wang, iletişimi sürdürme konusunda iki tarafın da hemfikir olduğunu belirtti.