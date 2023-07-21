Çin ve ABD, iklim değişikliğiyle ilgili diyalog sürecini sürdürüyor

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, Çin ve ABD'nin Beijing'de iklim değişikliğiyle ilgili diyalog süreci yürüttüğünü açıkladı. İki ülkenin liderlerinin vardıkları uzlaşının hayata geçirilmesi ve iklim değişikliğinin ortaklaşa ele alınması konusunda fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, Çin ve ABD'nin Beijing'de iklim değişikliğiyle ilgili diyalog süreci yürüttüğünü açıkladı.

Bakanlıktan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Çin'in iklim değişikliğiyle ilgili özel temsilcisi Xie Zhenhua ve ABD'li mevkidaşı John Kerry, Beijing'de bir araya gelerek, iki ülke liderinin Endonezya'nın Bali adasında vardıkları uzlaşının hayata geçirilmesinin yanı sıra iklim değişikliğinin ortaklaşa ele alınması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

İki taraf, iklim değişikliğinin insanlığın karşı karşıya olduğu ortak bir sorun olduğu ve iki ülkenin bu sorunu ele almak için birlikte çalışmasının büyük önem taşıdığı konusunda mutabık kaldı.

Taraflar, 2020'lerde yayımlanan İklim Krizini Ele Alan Çin-ABD Ortak Bildirisi ile İklim Eyleminin Güçlendirilmesine Dair Ortak Glasgow Bildirisi'nin uygulanmasına yönelik samimi, derinlemesine ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmeler sırasında iklim değişikliğine yönelik kendi politikalarını, tedbirlerini ve bu yönde attıkları adımları anlatan iki taraf, iklim değişikliğine ilişkin çok taraflı süreci ortaklaşa teşvik etmeye devam etmeye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması'nın hedef ve ilkelerine bağlı kalmaya ve Taraflar Konferansı'nın 28. oturumunun başarılı olması için çaba göstermeye istekli olduklarını ifade etti.

İki taraf, iklim değişikliği konusunda yakın iletişimi sürdürme konusunda anlaştı.