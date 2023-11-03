Çin'in İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Xie Zhenhua, ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile görüşmek üzere Kaliforniya'ya gidiyor. Görüşmelerde iklim değişikliğiyle mücadele ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı desteklenmesi konuları ele alınacak.

Çin ve ABD İklim Değişikliği Konusunda İşbirliği Görüşmeleri Yapacak

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'in İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Xie Zhenhua, 4-7 Kasım tarihleri arasında Kaliforniya'da ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile görüşecek.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada, iki tarafın iklim değişikliğine karşı eylem ve işbirliğinin yanı sıra Dubai'de gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nı destekleme konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi.