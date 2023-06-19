Çin ve ABD Dışişleri Bakanları Görüştü

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Beijing'de bir araya geldi. Görüşmede, Çin-ABD ilişkilerinin düşük seviyesi ve Taiwan meselesi gibi konular ele alındı. Taraflar, Bali'de vardıkları ortak anlayışı uygulama, diyalog ve işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kaldı.

BEİJİNG, 19 Haziran 2023 (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Pazar günü başkent Beijing'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Çin-ABD ilişkilerinin kuruluşundan bu yana en düşük seviyesinde olduğuna işaret eden Qin, bu durumun ne iki halkın temel çıkarlarına hizmet ettiğini ne de uluslararası toplumun ortak beklentilerini karşıladığını belirtti. Çin'in ABD'ye yönelik politikasının tutarlılık ve istikrarını koruduğunu ifade eden Qin, bunun temel olarak Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından ortaya konulan karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği prensiplerinden beslendiğini ifade etti. Bakan, bu ilkelerin aynı zamanda her iki tarafın ortaklaşa desteklediği ruh, savunduğu kırmızı çizgi ve peşinden koştuğu hedef mahiyetinde olması gerektiğini vurguladı. Bakan, Çin'in ABD ile istikrarlı, öngörülebilir ve yapıcı bir ilişki kurmaya kararlı olduğunu söyledi. Qin, ülkesinin ABD'nin Çin'e yönelik tarafsız ve rasyonel bir algı geliştirmesini, Çin ile aynı doğrultuda çalışmasını, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelini desteklemesini, ayrıca beklenmedik ve münferit olayları sakin, profesyonel ve akılcı şekilde ele almasını beklediğini belirtti. Bakan, Çin Cumhurbaşkanı Xi ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Bali'de vardığı ortak anlayışı iki tarafın da lafzı ve ruhuyla yerine getirmesi, ilişkileri istikrara kavuşturmak ve rayına oturtmak için çalışması gerektiğini vurguladı.

Çin'in sağlam duruşunu açıklayan Qin, Taiwan meselesinin yanı sıra diğer temel çıkarlar ve başlıca endişelerle ilgili açık taleplerde bulundu. Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığına işaret eden Qin, meselenin Çin-ABD ilişkisindeki en önemli konu ve en bariz risk olduğuna dikkat çekti. Bakan, ABD'yi tek Çin ilkesine ve iki ülke arasındaki üç ortak bildiriye uymaya, ayrıca "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklememe taahhüdünü yerine getirmeye çağırdı.

Taraflar, genel anlamda ikili ilişkiler ve önemli konularda uzun uzadıya, samimi, derinlemesine ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi.

Bali'de iki ülke liderinin vardığı önemli ortak anlayışı birlikte uygulama, görüş farklılıklarını etkili şekilde yönetme ve diyalog, etkileşim ve işbirliğini ilerletme konusunda her iki taraf da mutabık kaldı.

Taraflar üst düzey temasları sürdürme konusunda anlaştı. Blinken, Qin'i ABD'ye davet ederken Qin her iki taraf için de uygun bir zamanda ziyareti gerçekleştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Taraflar, Çin-ABD ilişkilerinin yol gösterici ilkeleri çerçevesinde istişareleri sürdürme konusunda anlaştı.

İki taraf da ilişkilerdeki belirli sorunları ele almak için ortak çalışma grubu aracılığıyla istişareleri ilerletmeye devam etme konusunda uzlaştı.

Her iki taraf ayrıca halklar arasında ve eğitim alanında daha fazla etkileşimi teşvik etme kararı alırken, iki ülke arasındaki uçak seferlerini artırma konusunda olumlu görüş bildirdi. Taraflar öğrenci, akademisyen ve iş insanlarının karşılıklı ziyaretlerindeki artıştan duydukları memnuniyeti ifade ederken, bu ziyaretlere destek verme ve kolaylık sağlama noktasında görüş birliğine vardı.

İki taraf ayrıca karşılıklı ilgi alanlarına giren önemli uluslararası ve bölgesel meselelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.