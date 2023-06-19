Çin ve ABD Dışişleri Bakanları Görüştü

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Beijing'de bir araya geldi. Taraflar, ikili ilişkiler ve önemli konular hakkında samimi, derinlemesine ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi. Üst düzey temasların sürdürülmesi konusunda anlaşıldı.

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, başkent Beijing'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü, 18 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)

BEİJİNG, 19 Haziran 2023 (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, başkent Beijing'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Taraflar, genel anlamda ikili ilişkiler ve önemli konularda uzun uzadıya, samimi, derinlemesine ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi.

Bali'de iki ülke liderinin vardığı önemli ortak anlayışı birlikte uygulama, görüş farklılıklarını etkili şekilde yönetme ve diyalog, etkileşim ve işbirliğini ilerletme konusunda her iki taraf da mutabık kaldı.

Taraflar üst düzey temasları sürdürme konusunda anlaştı. Blinken, Qin'i ABD'ye davet ederken Qin her iki taraf için de uygun bir zamanda ziyareti gerçekleştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Taraflar, Çin-ABD ilişkilerinin yol gösterici ilkeleri çerçevesinde istişareleri sürdürme konusunda anlaştı.

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, başkent Beijing'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü, 18 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)