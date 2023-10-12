Çin vatandaşları İsrail-Filistin çatışmasında hayatını kaybetti

Çin Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmasında 3 vatandaşının öldüğünü ve 2 vatandaşının kayıp olduğunu bildirdi. Ayrıca birkaç Çinlinin de yaralandığı belirtildi. Hamas tarafından kaçırılan genç kadının ise Çin vatandaşı olmadığı ortaya çıktı.

Çin, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırılar ve İsrail'in verdiği sert karşılıkla tırmanan İsrail- Filistin çatışmasında şu an dek 3 vatandaşının yaşamını yitirdiğini, 2 vatandaşının kayıp olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, çatışmalardan zarar gören Çin vatandaşlarına ilişkin bilgi verdi.

Vang, çatışmalarda 3 Çin vatandaşının öldüğünü, 2 vatandaşın ise halen kayıp olduğu aktardı.

Bölgede yaşayan birkaç Çinlinin de yaralandığını ifade eden Sözcü Vang, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Vang, Çin büyükelçilikleri ve konsolosluklarının yaralıların tedavisi ve hayatını kaybedenler için yapılacak işlemler konusunda her türlü desteği sağladığını, kayıpların aranması ve kurtarılması, Çin vatandaşlarının ve kurumlarının güvenliğinin sağlanması için ilgili taraflara çağrı yaptığını aktardı.

Müzik festivalinde kaçırılan genç kadın, Çin vatandaşı değil

Bu arada, Hamas'ın Gazze sınırı yakınındaki müzik festivaline düzenlediği baskında kaçırılan Çinli-İsrailli genç kadının, Çin vatandaşı olmadığı bildirildi.

Noa Argamani adlı genç kadının, Çin kökenli annesi Liora Argamani, South China Morning Post gazetesine yaptığı açıklamada, Noa'nın Çin'de değil İsrail'de doğduğu, Çin pasaportu taşımadığı bilgisini paylaştı.

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Noa'nın, "Pekin doğumlu bir Çinli-İsrailli olduğu", "İsrail'in güneyinde bir müzik festivalindeyken Hamas militanları tarafından kaçırılarak Gazze'ye götürüldüğü" aktarılmıştı.

Annenin açıklamasının ardından büyükelçiliğin duyurusundaki "Pekin doğumlu" ifadesi çıkarıldı.

Genç kadının, militanlarca motosikletle kaçırıldığı anın videosu, uluslararası yayın organlarında ve sosyal medyada yer almıştı.

Videoda, genç kadının kaçırılırken "Lütfen beni öldürmeyin" dediği ve kollarını rehin alınan erkek arkadaşına uzatarak, "Hayır, hayır" diye bağırdığı görülmüştü.

Anne Argamani, o günden beri kızlarıyla irtibat kuramadıklarını ve kızının nerede olduğunu bilmediklerini aktardı.

Babası İsrailli, annesi Çinli olan 26 yaşındaki Argamani'nin, Ben-Gurion Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldığı bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da Noa'nın, Hamas tarafından rehin alınan 130 İsrailli arasında olduğunu doğrulamıştı.