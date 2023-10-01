Çin, uluslararası sivil havacılıkla ilgili sözleşmeyi yürürlüğe koydu

BEİJİNG, 1 Ekim (Xinhua) -- Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), uluslararası sivil havacılıkla ilgili yasadışı eylemlerin önlenmesine ilişkin sözleşmenin Pazar günü yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Sözleşme, 2010 yılında Beijing'de Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü himayesinde düzenlenen Uluslararası Hava Hukuku Konferansı'nda kabul edilmiş, 13. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin 37. oturumunda Ekim 2022'de onaylanmıştı.

Sivil havacılık güvenliğini tehlikeye atan, halihazırda meydana gelmiş veya gelebilecek hukuka aykırı eylemlerin suç olduğunun belirtildiği sözleşmede, taraf ülkelerden, sözleşmede yer alan suçlar için ağır cezalar uygulamaları isteniyor.

CAAC, sözleşmenin, uluslararası havacılık güvenliği sözleşmeleri sisteminin iyileştirilmesine ve sivil havacılık güvenliğine yönelik korumanın güçlendirilmesine olanak sağladığını belirterek, Çin'in hava taşımacılığı sektörünün güvenli ve sağlıklı gelişiminin güvence altına alınmasında olumlu rol oynayacağını vurguladı.

Şu ana kadar aralarında Çin, Rusya, Fransa, Almanya ve Singapur'un da bulunduğu 46 ülke ve bölge sözleşmeyi onayladı.