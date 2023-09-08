Çin, uluslararası insani yardım faaliyetlerinde önemli bir rol oynuyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Çin'in uluslararası insani yardım faaliyetlerinde giderek daha önemli bir rol oynadığını belirtti. Egger, Çin'in uluslararası insani sorumlulukları üstlendiğini ve gelecekte Çin ile işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

1. Çin'in insani yardımlarından çeşitli görüntüler

3. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin çeşitli görüntüleri

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Çin'in, çok taraflı işbirliğinin ve uluslararası insani yardım davasının önemli bir katılımcısı ve destekçisi olduğunu söyledi.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada Egger, Çin'in uluslararası insani yardım alanında giderek daha önemli bir rol oynadığını belirtti.

"Çin'in küresel çapta insani yardım faaliyetlerinde giderek artan önemini ilk elden anlama fırsatım oldu. Çin elbette daha genel anlamda çok taraflı işbirliği alanında önemli bir aktör."

Spoljaric, Cenevre Sözleşmeleri ve ek protokollerine taraf olan ilk ülkelerden biri olarak Çin'in uluslararası insani sorumlulukların üstlenilmesinde aktif bir taraf olduğunu söyledi.

Spoljaric ayrıca ICRC'nin gelecekte Çin tarafı ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

"Savaşın maliyetini ve insanların çektiği acıları azaltmanın bir yolu da kesinlikle uluslararası insani hukuka (IHL) uymaktır. Çünkü Cenevre Sözleşmeleri'nde yer alan bu kurallar tam da silahlı şiddet dönemlerinde siviller üzerindeki insani etkiyi azaltmayı amaçlıyor. Çin de barış zamanında uluslararası insani hukukun uygulanmasında son derece önemli bir rol oynayabilir ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi için küresel çapta güçlü bir ses haline gelebilir.

Dünya genelinde sağladığımız insani yardımlar için Çin'in desteğine ihtiyacımız var. Çin ile işbirliğimizi derinleştirmek ve gelecekte de faaliyetlerimizi sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğumuz kaynakları toplamamıza yardımcı olması konusunda Çin'in desteğine güvenmek istiyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)