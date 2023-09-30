Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Peng Qinghua, 9. BRICS Parlamento Forumu'na katıldı

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Peng Qinghua, Güney Afrika'da düzenlenen 9. BRICS Parlamento Forumu'na katılarak açılış konuşması yaptı. Peng, BRICS ülkelerinin uluslararası arenada önemli bir güç haline geldiğini belirtti ve BRICS'in tarihi genişlemesini bir fırsat olarak görmesi çağrısında bulundu.

JOHANNESBURG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Peng Qinghua, Çarşamba ve Perşembe günleri Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 9. BRICS Parlamento Forumu'na katılarak açılış konuşması yaptı.

Peng, BRICS ülkelerinin uluslararası arenanın şekillendirilmesinde önemli bir güç haline geldiğini söyledi.

Peng, "Değişikliklerle geçen yüzyıl karşısında BRICS ülkelerinin, dünyada barış ve kalkınmayı teşvik için Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni aktif şekilde destekleyeceklerini umuyoruz" dedi. Peng, BRICS yasama organlarının 15. BRICS Zirvesi'nin sonuçlarını uygulaması, BRICS'in tarihi genişlemesini bir fırsat olarak görmesi, BRICS Parlamento Forumu mekanizmasının ve yasama organları arasındaki çok kanallı etkileşim ve iletişimin inşasını güçlendirmesi ve en kısa sürede BRICS parlamento işbirliğine entegre olmaları için yeni üyelere yardımcı olunması çağrısında bulundu.

Peng, forum sırasında Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Namibya'nın üst düzey parlamento yetkilileriyle de bir araya geldi.