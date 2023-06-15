Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong, Brezilya İşçi Partisi Genel Sekreteri Henrique Fontana ile Görüştü

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong, Brezilya İşçi Partisi (PT) Genel Sekreteri Henrique Fontana başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Li, Çin'in başkenti Beijing'de Perşembe günü gerçekleşen görüşmede, iki devlet başkanının yakın iletişimi sürdürerek ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik rota çizdiğini hatırlattı.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong, Brezilya İşçi Partisi (PT) Genel Sekreteri Henrique Fontana başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Li, Çin'in başkenti Beijing'de Perşembe günü gerçekleşen görüşmede, iki devlet başkanının yakın iletişimi sürdürerek ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik rota çizdiğini hatırlattı.

Li, ÇKP'nin Brezilya İşçi Partisi ile dostane etkileşimini güçlendirmeye, iki devlet başkanı tarafından varılan önemli mutabakatı uygulamaya, yasama organları arasındaki etkileşimi teşvik etmeye, Çin-Brezilya kapsamlı stratejik ortaklığını daha da geliştirmeye ve gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını ve uluslararası adalet ile hakkaniyeti ortaklaşa korumaya istekli olduğunu söyledi.

Fontana ise, Brezilya İşçi Partisi'nin ÇKP ile etkileşimleri ve karşılıklı öğrenmeyi derinleştirmeyi ve ikili ilişkilerin sürekli gelişimini teşvik etmeyi umduğunu söyledi.