Çin Ulaştırma Bakanlığı, Sel Sezonu Öncesi İş Güvenliği ve Afet Yardımı Düzenlemeleri Yapıyor

Çin Ulaştırma Bakanlığı, sel sezonu yaklaşırken ulaştırma sektöründe iş güvenliği ve afet yardımıyla ilgili düzenlemeler yaptığını bildirdi. Bakanlık, karayolu, demiryolu ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi alanlarda gizli güvenlik risklerini araştırmak ve düzeltmek için özel bir kampanya yürütecek. Ayrıca, acil durumları önlemek ve bunlarla başa çıkmak için araç bakım ve muayenesi konusunda çaba gösterilmesi gerektiği belirtildi.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı, ülkede sel sezonu yaklaşırken ulaştırma sektöründe iş güvenliği ve afet yardımıyla ilgili düzenlemeler yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede, karayolu yolcu taşımacılığı, karayolunda tehlikeli madde taşımacılığı ve kentlerdeki demiryolu taşımacılığında büyük kazaları önlemek için gizli güvenlik risklerini araştırmak ve düzeltmek için özel bir kampanya yürütülecek.

Bakanlık, araçların kendiliğinden alev alması gibi acil durumları etkin şekilde önlemek ve bunlarla başa çıkmak için araç bakım ve muayenesi konusunda çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, kentlerdeki demiryolu işletmelerinin, istasyon girişleri ve alt geçitler gibi kilit alanlardaki risk ve gizli tehlikelerin yanı sıra su tutma tesisleri ile kanalizasyonların faaliyet durumlarını araştırma ve düzeltmeleri yönünde çalışmaları gerektiği belirtildi.

Bakanlık, acil durum tesisleri ve sel kontrol malzemelerine yapılacak takviyenin de artırılacağını bildirdi.

Bakanlık ayrıca, kötü hava koşullarından kamyon sürücülerinin zamanında haberdar edilmesi, sel ve tayfunlardan ciddi şekilde etkilenen bölgeler için durdurma mekanizmasının optimize edilmesi ve kritik malzemelerin acil nakliyesinin mümkün kılınması için çalışmalar yürütülmesini talep etti.