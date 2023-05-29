Çin, Ukrayna krizinin siyasi çözümüne yönelik katkılarını sürdürecek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna krizi için barış görüşmelerinin teşvik edilmesinde Çin'in oynadığı olumlu rolün ilgili tüm taraflarca takdir edildiğini belirterek, Çin'in krizin siyasi çözümüne yönelik katkılarının devam edeceğini söyledi.

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna krizi için barış görüşmelerinin teşvik edilmesinde Çin'in oynadığı olumlu rolün ilgili tüm taraflarca takdir edildiğini belirterek, Çin'in krizin siyasi çözümüne yönelik katkılarının devam edeceğini söyledi.

Mao, Pazartesi günü düzenlenen olağan basın toplantısında Çin'in Avrasya İşleri Özel Temsilcisi Li Hui'nin Ukrayna ve diğer ülkelere düzenlediği ziyaretlere ilişkin bir soruyu yanıtlarken söz konusu açıklamayı yaptı.

15-26 Mayıs tarihlerinde Ukrayna, Polonya, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği'nin genel merkezi Brüksel ve Rusya'ya ziyaretlerde bulunan Li, Ukrayna krizinin siyasi çözümü konusunda tüm taraflarla kapsamlı irtibat ve fikir alışverişinde bulunmuştu. Sözcü, özel temsilcinin Çin'in pozisyonu ve önerileri konusunda detaylı açıklamalarda bulunduğunu ve daha geniş bir uluslararası mutabakat oluşturmak amacıyla tüm tarafların görüş ve önerilerini dinlediğini belirtti.

Mao, tüm tarafların Li'nin ziyaretine büyük önem atfettiğini, Çin'in barış görüşmelerinin teşvik edilmesine yönelik pozitif rolünü tam olarak takdir ettiğini, ayrıca Çin'in yaptığı egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine riayet çağrısını minnettarlıkla karşıladığını sözlerine ekledi. Sözcü, "Tüm taraflar Çin'in yapıcı bir rol oynamaya devam etmesini bekliyor" dedi.

Ukrayna krizinin halen kritik bir yol ayrımında olduğunu kaydeden sözcü, Ukrayna krizinin siyasi çözümüne katkıda bulunmak üzere uzlaşı oluşturmak ve karşılıklı güveni derinleştirmek amacıyla Çin'in tüm taraflarla diyalog ve alışverişleri güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.