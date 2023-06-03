Çin, Ukrayna krizinin siyasi çözümüne katkıda bulunmaya devam edecek

Çin hükümetinin Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna krizinin siyasi çözümüne katkıda bulunmaya devam edeceklerini açıkladı. Li, Ukrayna, Rusya, diğer Avrupa ülkeleri ve AB'nin hepsinin Çin'in barışı teşvik etmeye yönelik çabalarının farkında olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin hükümetinin Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui, Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümüne katkıda bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Li, Cuma günü Beijing'de Avrupa'daki ziyaretleri hakkında basına demeçlerde bulundu. 15-28 Mayıs tarihlerinde Ukrayna, Polonya, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği'nin genel merkezi Brüksel ve Rusya'ya ziyaretlerde bulunan Li, Ukrayna krizinin siyasi çözümü konusunda tüm taraflarla kapsamlı irtibat ve fikir alışverişinde bulunmuştu.

Li, Ukrayna, Rusya, diğer Avrupa ülkeleri ve AB'nin hepsinin Çin'in barışı teşvik etmeye yönelik çabalarının farkında olduğunu, Ukrayna krizinin siyasi çözümüne destek verdiğini, Çin'in olumlu bir rol oynamasını beklediğini ve Çin'le derinlemesine iletişim ve alışverişte bulunmaya istekli olduğunu söyledi.

Müzakerelerin önünde zorluklar olduğunu kaydeden Li, birinin tüm taraflar arasında uzlaşı oluşturulmasını desteklemek ve krizin nihai çözümüne yönelik koşulları bir araya getirip oluşturmak üzere öne çıkmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Rus tarafının hiçbir zaman barış görüşmelerine karşı olmadığını ve her zaman sorunların siyasi kanallardan çözülmesini desteklediklerini söylediğini, Ukrayna tarafının ise barışı arzuladığını dile getirdiğini belirten Li, barış görüşmeleri kapısının kapalı olmadığını vurguladı.

Li, "Çin, durumun yatıştırılıp görüşmelerin teşvik edilmesine olanak sağlayan her şeyi yapmaya isteklidir" dedi.

Elçi, Ukrayna'daki insani krizin çözüme kavuşturulmasına yönelik olarak Çin'in altı maddelik insani durum önerisi getirdiğini ve Ukrayna'ya birçok insani malzeme partisi gönderdiğini hatırlattı.

Li, "Aynı zamanda yangına körükle gitmemenin, durumu erken bir aşamada yatıştırmanın ve zayiatı azaltmanın en büyük insani yardım eylemi olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Ziyaretleri sırasında krizin dünya gıda piyasaları üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerin de gündeme geldiğini kaydeden Li, Çin'in uluslararası gıda güvenliği işbirliği inisiyatifi önerdiğini ve bu bağlamda diğer taraflarla iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

Li, Ukrayna krizinin karmaşık bir tarihsel arka plana ve tatbiki nedenlere sahip olduğunu ve özünde Avrupa güvenlik yönetişimindeki çelişkilerin ortaya çıkması olduğunu söyledi.

Elçi, "Çin, krize yol açan ya da çatışmalara katılan bir ülke değildir, sadece barışı savunmakta ve barış görüşmelerini kolaylaştırmaktadır" dedi.

Kriz ne kadar uzarsa Ukrayna, Rusya ve Avrupa'nın katlanacağı fedakarlık ile ödeyeceği bedelin artacağını dile getiren Li, krizden erken çıkışın tüm tarafların yararına olduğunu, Çin'in barış görüşmelerini desteklemekteki amacının da bu olduğunu sözlerine ekledi.

Elçi, "Çin, durum ne kadar zor ve farklılıklar ne kadar fazla olsa da ateşkes ve barış elde edilinceye kadar barış görüşmelerine yönelik genel doğrultuya bağlı kalmamız gerektiğine inanıyor" diye konuştu.