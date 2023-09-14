Çin, Ukrayna'da barışın sağlanması için Papa Francis'in temsilcisiyle görüşecek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna'da barışın sağlanması çabaları kapsamında Kardinal Matteo Zuppi'nin, Papa Francis'in özel temsilcisi olarak Çin'i ziyaret edeceğini doğruladı. Çin, tüm taraflarla birlikte çalışmaya ve bölgedeki durumun yatıştırılmasında yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna'da barışın sağlanması çabaları kapsamında Kardinal Matteo Zuppi'nin, Papa Francis'in özel temsilcisi olarak Çin'i ziyaret edeceğini doğruladı. Mao, Çin'in tüm taraflarla birlikte çalışmaya ve bölgedeki durumun yatıştırılmasında yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

Mao, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, Çin hükümeti Avrasya İşleri Özel Temsilcisi Li Hui'nin Kardinal Zuppi ile görüşeceğini belirtti.

Mao, "Çin, Ukrayna meselesinde barış görüşmelerini her zaman kararlılıkla desteklemektedir. Tüm taraflarla birlikte çalışmaya ve durumun yatıştırılmasında yapıcı rol oynamaya hazırız" dedi.