Çin, üçüncü uçak gemisi Fujian'ın demirleme testlerine başladı
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ülkenin üçüncü uçak gemisi Fujian'ın demirleme testlerine başladığını duyurdu. Geminin geliştirilmesi sürekli olarak ileriye götürülüyor.
BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ülkenin üçüncü uçak gemisi Fujian'ın demirleme testlerine başladığını söyledi.
Sözcü, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında muhabirlerden gelen uçak gemisinin deneme seferleri hakkındaki bir soru üzerine, "Plan doğrultusunda geminin geliştirilmesini sürekli olarak ileriye götürüyoruz" dedi.
Çin, üçüncü uçak gemisini Haziran 2022'de tanıtmıştı. Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin adını alan uçak gemisi, tümüyle Çin tarafından tasarlanıp inşa edildi.