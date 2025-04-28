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Çin, Trump'ın Gümrük Görüşmesi İddiasını Yalanladı

Çin, Trump'ın Gümrük Görüşmesi İddiasını Yalanladı
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri hakkında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğü iddialarını kesin bir dille reddetti. İki lider arasında yakın zamanda bir telefon görüşmesi olmadığını belirttiler.

PEKİN yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğü iddiasını yalanladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantında, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğü iddiasını yalanladı. Guo, "Bildiğim kadarıyla, iki ülke devlet başkanı arasında yakın zamanda telefon görüşmesi olmadı. Yinelemek isterim ki, Çin ile ABD, tarifeler konusunda herhangi bir istişare veya müzakere yapmamıştır" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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