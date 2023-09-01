Çin, Tibet ile ilgili söylentilere karşı vize kısıtlaması getirecek

Çin, Tibet ile ilgili meselelerde karalama amaçlı söylentiler yayan ya da uzun süredir bu konulara müdahil olan ABD vatandaşlarına, mütekabiliyet esasına dayanarak vize kısıtlaması getirecek.

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin, Tibet'le ilgili meselelerde karalama amaçlı söylentiler yayan ya da uzun süredir bu konulara müdahil olan ABD vatandaşlarına, mütekabiliyet esasına dayanarak vize kısıtlaması getirecek.

ABD'nin, Tibet'te "zorla asimilasyon" faaliyetlerinde rol aldıkları iddiasıyla bazı Çinli yetkililere vize kısıtlaması getirdiği bildirilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Perşembe günü düzenlediği günlük basın brifinginde konuya ilişkin açıklama yaptı. ABD'nin gerçekleri göz ardı edip Tibet'le ilgili uydurulan yalanlara dayanarak Çinli yetkililere yasadışı yaptırımlar uyguladığını belirten Wang, bu hamlenin Çin'in içişlerine ciddi müdahale anlamına geldiğini, Çin'in menfaatlerine zarar verdiğini ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ihlal ettiğini kaydetti.

Wang, "ABD'yi bir kez daha gerçeklere saygı göstermeye, izlediği yolu değiştirmeye, Tibet konusunda dezenformasyon yaymayı bırakmaya ve Çin'in içişlerine karışmak için Tibet'le ilgili meseleleri kullanmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz" dedi.