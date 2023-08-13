Üye Girişi
Haberler

Çin, Tayvan Lideri Yardımcısı'nın ABD ziyaretini kınadı

Dünya Haberleri

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan Lideri Yardımcısı William Lai'nin ABD'ye yaptığı ziyareti kınayarak, Lai için 'Tam bir baş belası' ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tayvan Lideri Yardımcısı William Lai'nin ABD'ye yaptığı ziyaret kınanırken, Lai için "Tam bir baş belası" ifadeleri kullanıldı.

Tayvan Lideri Yardımcısı William Lai'nin dün ABD'ye yaptığı ziyaret Çin tarafında krize neden oldu. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, William Lai'nin ABD'ye yaptığı kısa ziyaret kınandı. Bakanlık, "Lai, Tayvan'ın bağımsızlığı için ayrılıkçı pozisyona inatla tutunuyor ve o baştan sona tam bir baş belası" açıklamasını yaptı.

Tayvan'ın Çin'in temel çıkarlarının çekirdeği olduğu belirtilirken, ABD'ye "Tek Çin" politikasına uyması konusunda çağrıda bulunuldu. Dışişleri Bakanlığı, Çin'in güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için güçlü adımların atılacağını ifade etti. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Tayvan Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title