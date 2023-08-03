Çin, Tayvan lider vekilinin ABD ziyaretine karşı

Çin, Tayvan lider vekili Lai Ching-te'nin Paraguay ziyareti öncesinde ve sonrasında ABD'nin New York ve San Francisco kentlerine planladığı transit ziyaretlere karşı olduğunu bildirdi.

Çin, Tayvan lider vekili Lai Ching-te'nin Paraguay ziyareti öncesinde ve sonrasında ABD'nin New York ve San Francisco kentlerine planladığı transit ziyaretlere karşı olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in ABD ile Tayvan arasında her türlü temasa karşı olduğu belirtilerek, Lai'nin geçiş ziyareti talebinin reddedilmesi istendi.

Açıklamada, "Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçıların her ne ad altında ve her ne gerekçeyle olursa olsun ABD'yi ziyaret etmesine, ABD'nin Tayvan ayrılıkçıları ve onların ayrılıkçı faaliyetlerini herhangi şekilde desteklemesine ve onlarla suç ortaklığı etmesine karşıdır." ifadelerine yer verildi.

Tayvan sorununun Çin'in temel çıkarlarının merkezi ve aşılmaması gereken "kırmızı çizgisi" olduğu vurgulanan açıklamada, "ABD'yi tek Çin ilkesine bağlı kalmaya ve liderlerinin 'Tayvan'ın bağımsızlığını desteklememe' taahhüdüne çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Tayvan'da iktidardaki Demokratik İleri Parti (DPP) yetkililerine de "bağımsızlığın çıkmaz yol olduğu", "ABD'nin şakşakçılığını yaparak Tayvan'ı satmanın yalnızca Tayvan halkına zarar vereceği" mesajı iletildi.

Tayvan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Yui, Lai'nin Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in temsilcisi olarak Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın yeni seçilen Devlet Başkanı Santiago Pena'nın 15 Ağustos'taki yemin törenine katılmak üzere bu ülkeyi ziyaret edeceğini, öncesinde New York'a ve sonrasında San Francisco'ya geçiş ziyaretlerinde bulunacağını açıklamıştı.

Paraguay, Tayvan'ı resmi olarak tanıyan az sayıdaki ülke arasında yer alıyor.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen de nisan ayı başında Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize'yi ziyaretlerinin öncesinde ve sonrasında ABD'ye "transit ziyaretlerde" bulunmuş, burada ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmüştü.

Çin ordusu ziyarete tepki olarak Ada çevresinde 3 gün süren askeri tatbikat düzenlemişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.