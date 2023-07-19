Çin, Talim tayfununa karşı önlem alıyor

Çin Su Kaynakları Bakanlığı, Talim tayfununun ülkenin güneyinde neden olabileceği sel ve şiddetli yağışlara karşı önlem almaya devam edileceğini açıkladı. Tayfunun Guangdong eyaleti ve Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne etkisi bekleniyor.

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı, Talim tayfununun ülkenin güneyinde neden olabileceği sel ve şiddetli yağışlara karşı önlem almaya devam edileceğini açıkladı.

Bakanlık, yılın dördüncü tayfunu olan Talim'in, Pazartesi gecesi Guangdong eyaletinin kıyı kesiminden ülkeye giriş yaptığını, ardından Salı günü erken saatlerde komşu Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nden ikinci kez ülkeye ulaştığını bildirdi. Talim'in, Salı 20.00 ile Perşembe 20.00 saatleri arasında bu iki bölge ile Yunnan, Guizhou, Hunan, Hubei, Anhui, Chongqing ve Jiangsu dahil ülkedeki diğer bölgelere şiddetli sağanak yağış getirmesi bekleniyor.

Bakanlık Salı günü yaptığı açıklamada, Beilunhe Nehri ile nehrin Guangxi'deki kolundaki su seviyesinin, taşkın alarm seviyesinin üzerine çıktığını belirtti.

Taşkın kontrolü konusunda rehberlik sağlamak üzere bölgelerdeki çalışma gruplarından dördü ile birlikte çalışan bakanlık, taşkına yönelik 4. seviye acil durum müdahalesini sürdürüyor. Çin'de en acil müdahale 1. seviye olmak üzere dört kademeli sel kontrolü acil müdahale sistemi kullanılıyor.

Çin'in Devlet Sel Denetimi ve Kuraklık Yardım Merkezi, Salı günü tayfun ve sellere karşı acil durum müdahalesini 4. seviyeye indirdi.