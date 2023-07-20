Çin, Taiwan liderlik adayının ABD ziyaretine karşı çıkıyor

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü, Taiwan liderlik adayı Lai Ching-te'nin ABD ziyaretine karşı olduklarını belirtti. ABD'nin Taiwan'ın bağımsızlığını desteklemesine karşı olduklarını vurgulayan sözcü, ayrılıkçı faaliyetlere karşı olduklarını ifade etti.

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan liderlik yarışı adaylarından Lai Ching-te'nin ABD'ye yapacağı sözde "transit" gezi kisvesi altında, ABD'den destek isteyerek "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik yapacağı temaslara kesin şekilde karşı çıktıklarını belirtti.

Chen, söz konusu açıklamayı Çarşamba günü, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri tarafından duyurulan, Lai Ching-te'nin Ağustos ayında ABD'ye yapması planlanan ziyaret ile ilgili soru üzerine yaptı.

Sözcü, "ABD'nin, 'Taiwan'ın bağımsızlığını' savunan ayrılıkçılara ve onların bu yöndeki faaliyetlerine göz yummasına ve bu yönde vereceği her türlü desteğe kararlılıkla karşı çıkıyoruz" dedi.

Ana karanın "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik ayrılıkçı faaliyetlerin her türüne kesinlikle karşı olduğuna işaret eden Chen, Taiwanlı vatandaşların, Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrar ortamını bozanların söz konusu ayrılıkçılar olduğunu her zamankinden daha net göreceklerini ifade etti.