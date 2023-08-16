Çin, Taiwan liderinin ayrılıkçı söylemlerini kınadı

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, "Taiwan'ın bağımsızlığı" temalı ayrılıkçı söylemleri yayan Taiwan bölgesi liderinin yardımcısı Lai Ching-te ve benzer görüştekilerin, Taiwan'ı savaşın eşiğine getirmekten başka bir şey yapmadıklarını ifade etti.

Zhu, söz konusu açıklamayı Salı günü, Lai'nin son dönemde dillendirdiği ayrılıkçı ifadelere ilişkin soru üzerine yaptı.

Lai'nin, ABD'den "transit geçişini", "Taiwan'ın bağımsızlığı" safsatasını yaymak için kullandığını belirten Zhu, Lai'nin söylem ve eylemlerinin, "'Taiwan'ın bağımsızlığı' için çalışan biri" ve tamamen "ortalığı karıştıran" bir kişi olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyledi.

Sözcü, Lai'nin telkin ettiği sözde "barış" demagojisinin tamamen yalan olduğuna işaret etti.