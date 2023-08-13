Çin, Taiwan liderinin ABD ziyaretine karşı çıkıyor

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü, Taiwan liderinin ABD'yi ziyaret etmesine kesin bir dille karşı çıktıklarını belirtti. Çin, Lai'nin bağımsızlık gündemiyle ABD'den destek istemesine karşı olduğunu ifade etti.

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan bölgesi liderinin yardımcısı Lai Ching-te'nin her ne isim altında ya da her ne bahaneyle olursa olsun ABD'yi ziyaret etmesine kesin bir dille karşı çıktı.

Zhu, söz konusu açıklamayı Pazar günü, Lai'nin "transit geçiş" için New York'a düzenleyeceği ziyarete ilişkin bir soru üzerine yaptı.

Çin'in, Lai'nin ABD'den "transit geçişi" konusundaki tutumunu birçok kez net şekilde ifade ettiğini söyleyen Zhu, Çin ana karasının, Lai'nin bağımsızlık gündemiyle ABD'den destek isteyerek Taiwan'a zarar vermeye yönelik eylemlerine kesinlikle karşı olduğunu ifade etti.

Sözcü, ABD'nin "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçılara ve onların her türlü ayrılıkçı faaliyetlerine göz yummasına ve destek vermesine kesin şekilde karşı olduklarını vurguladı.

Zhu, kendisini Taiwan'ın bağımsızlığı için çalışan pragmatik bir kişi olarak tanımlayan Lai'nin, inatla "Taiwan bağımsızlığı" için ayrılıkçı bir tavır sergilediğini ifade etti.

Lai'nin "transit geçiş" bahanesiyle, kendisinin seçilmesi için bencil kazançlar elde etmek amacıyla Taiwan'ı sattığını belirten Zhu, bunun da Taiwan halkının çıkarlarına zarar vereceğini ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı baltalayacağını ifade ederek, Lai'nin tamamen sorun çıkaran bir kişi olduğunu söyledi.

Zhu, "Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrar ile Taiwan'ın bağımsızlığı, su ve ateş gibi bir arada olamaz" dedi.

"Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçler tarafından yapılan bu hamlelerin Taiwan halkının barış, kalkınma, alışveriş ve işbirliği yönündeki baskın iradesine ters düştüğünü belirten Zhu, "Bu hamleler, sonunda Taiwan'ı tehlikeli bir savaş bölgesine çekecek ve Taiwan'daki yurttaşlara felaket getirecek" dedi.