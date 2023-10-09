Çin Ticaret Bakanlığı, Taiwan'ın anakaraya yönelik ticari kısıtlamalarına ilişkin soruşturmayı üç ay daha uzatma kararı aldı.

Çin, Taiwan'ın ticari kısıtlamalarıyla ilgili soruşturmayı üç ay uzattı

BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Taiwan'ın uyguladığı ticari kısıtlamalara ilişkin olarak anakaranın başlattığı soruşturmanın üç ay uzatılacağını duyurdu.

Açıklamada, Çin Ticaret Bakanlığı'nın 12 Nisan'da Taiwan'ın anakaraya yönelik ticari kısıtlayıcı önlemlerine ilişkin ticari engel soruşturması başlattığı hatırlatıldı.

Davanın karmaşıklığı göz önünde bulundurularak, bakanlığın ilgili yönetmelikler uyarınca soruşturmayı 12 Ocak 2024 tarihine kadar uzatmaya karar verdiği belirtildi.