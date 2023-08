Çin, Taiwan'ın bağımsızlık yanlılarının ABD'yi ziyaretine karşı

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçıların her ne isim altında veya her ne bahaneyle olursa olsun ABD'yi ziyaret etmelerine Çin'in kesinlikle karşı olduğunu belirtti.

Sözcü, Taiwan bölgesi liderinin yardımcısı Lai Ching-te'nin ABD üzerinden Paraguay'a yapacağı ziyaret ile ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkilileri, 2 Ağustos'ta yaptıkları açıklamada Lai'nin, Paraguay devlet başkanının yemin törenine katılmak üzere 12 Ağustos'ta yola çıkacağını duyurmuştu. Lai, Paraguay'a gidiş-dönüşünde ABD'nin New York ve San Francisco kentlerinde aktarma yapacak.

Sözcü, Çin'in ABD ile Taiwan bölgesi arasındaki her türlü resmi etkileşime, "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçıların her ne isim altında veya her ne bahaneyle olursa olsun ABD'ye yapacakları her türlü ziyarete, ABD'nin "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçılara ve bunların ayrılıkçı faaliyetlerine göz yumarak destek vermesine kesinlikle karşı olduğunu kaydetti.

Sözcü, Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve aşılmaması gereken bir kırmızı çizgi olduğunu ifade etti.

Sözcü, Çin'in ABD'den tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye uymasını, liderlerinin verdiği "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklememe taahhüdüne bağlı kalmasını, Taiwan ile resmi etkileşimleri durdurmasını, bölgeyle yaptığı geniş çaplı etkileşimi artırmaya son vermesini, "Taiwan'ın bağımsızlığını" isteyen ayrılıkçı güçlere yanlış mesajlar vermeyi bırakmasını ve Lai'nin ABD'den "aktarmalı geçişine" izin vermemesini istediğini söyledi.

Çin'in gelişmeleri yakından takip edeceğini belirten sözcü, ulusun egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için sağlam ve güçlü tedbirler alınacağını kaydetti.

Sözcü, "Taiwan'ın bağımsızlığına yönelik çabaların sonuçsuz kalacağını, ABD'ye yaltaklanmanın ve Taiwan'ı satmanın Taiwan halkına zarar vermekten başka bir işe yaramayacağını, dış güçlerle gizli işbirliği içinde bağımsızlık arayışına girme ve provokasyon yapmaya yönelik her türlü girişimin başarısızlığa mahkum olduğunu DPP yetkililerine ciddiyetle söylemek isteriz" dedi.¦