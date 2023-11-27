Çin, Taiwan'ın bağımsızlığına izin vermeyeceğini vurguladı

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında barışçıl yeniden birleşme için anakaranın geniş bir alan yaratmaya istekli olduğunu ancak Taiwan'ın bağımsızlık yanlısı ayrılıkçı faaliyetlere kesinlikle geçit vermeyeceğini vurguladı.

BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında barışçıl yeniden birleşme için anakaranın geniş bir alan yaratmaya istekli olduğunu ancak "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı faaliyetlere kesinlikle geçit vermeyeceğini vurguladı.

Chen, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkiler hakkında Taiwan Demokratik İlerleme Partisi'nden Lai Ching-te ve Hsiao Bi-khim tarafından dile getirilen son değerlendirmelere cevaben Pazartesi günü söz konusu açıklamayı yaptı. Basında yer alan haberlere göre söz konusu iki siyasetçi, anakaranın Taiwan'a güç kullanarak saldırmasının gündemde olmadığı görüşünü belirtti.

Sözcü, risk alma cüretini gösterip "Taiwan'ın bağımsızlığını" teşvik eden olayları kışkırtmaları halinde, "bağımsızlık" yanlısı güçlere anakaranın müsamaha ya da hoşgörü göstermeyeceği uyarısında bulundu.

Ayrılık Karşıtı Yasa'ya atıfta bulunan Chen, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumak amacıyla devletin barışçıl olmayan yollara ve gerekli diğer önlemlere başvurabileceğini ifade etti.

Chen, "'Taiwan'ın bağımsızlığının' savaş anlamına geleceğini vurgulamak isterim" dedi.