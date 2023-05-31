Çin, Taiwan'ın ABD ile sözde ticaret girişimini eleştirdi

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerini ABD ile sözde ticaret girişimini başlattıkları ve ABD'nin usulsüz taleplerine boyun eğdikleri için sertçe eleştirdi.

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerini ABD ile sözde ticaret girişimini başlattıkları ve ABD'nin usulsüz taleplerine boyun eğdikleri için sertçe eleştirdi.

Zhu, Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, ABD ile Çin'in Taiwan bölgesinin "21. Yüzyıl Ticaretinde ABD-Taiwan Girişimi" kapsamındaki anlaşmaların ilk serisini imzalamak üzere oldukları yönündeki haberlere ilişkin soruyu yanıtlarken söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, Çin'in, kendisiyle diplomatik ilişkileri bulunan ülkelerle Taiwan arasında, egemenlik çıkarımı yapılabilecek veya resmi nitelik taşıyacak herhangi bir anlaşma yapılmasına kesinlikle karşı olduğunu yineledi.

Sözcü, sözde girişimin denk taraflar arasında yapılmadığını, ekonomi ve ticaret kisvesi altında siyasi bir anlaşmadan ibaret olduğunu söyledi. Zhu, DPP'li yetkililerin talep ettiği sonuçların, adadaki işletmeler ve halkın çıkarlarının yanı sıra Taiwan'ın temel endüstriyel üstünlüğüne ve genel ekonomik rekabet gücüne mal olacağını belirtti.