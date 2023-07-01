Çin, Taiwan'ın ABD'den silah satın almasını kınadı

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin ABD'den silah satın almasını kınarken, bunun sadece Taiwan halkını savaşın eşiğine getirmeye yarayacağını söyledi.

Zhu, Cuma günü ABD'nin kısa süre önce Taiwan'a yaklaşık 440 milyon ABD doları değerinde silah satma kararına ilişkin haberlere yönelik açıklama yaptı.

Her geçen gün daha fazla Taiwanlının, ABD'nin Taiwan'a zarar verme, hatta onu mahvetme yönündeki gerçek girişimlerinin farkına vardığını söyleyen Zhu, "Taiwan'ın bağımsızlığının" sonuç vermeyeceğini ve DPP yetkililerinin bağımsızlık gündemleri için ABD'den destek isteme planının sadece çıkmaza yol açacağını belirtti.

ABD ile Çin'in Taiwan bölgesi arasında her türlü etkileşim ve askeri temas ile ABD'nin Taiwan'a silah satışına karşı olduklarını vurgulayan Zhu, bu tutumun açık ve tutarlı olduğunu yineledi.

Zhu, "ABD tarafını Taiwan'a silah satışını durdurmaya ve adayla her türlü askeri teması kesmeye, ayrıca izlediği hatalı ve tehlikeli yoldan ayrılmaya çağırıyoruz" dedi.