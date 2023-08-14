Çin, Taiwan'a yapılan ziyaretlere karşı çıkıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Estonya, Litvanya ve Letonya'dan milletvekillerinin Taiwan'ı ziyaret etmesine karşı olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'le diplomatik bağları olan ülkeler ile Taiwan yetkilileri arasındaki her türlü resmi temasa kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Sözcü, Estonya, Litvanya ve Letonya olmak üzere üç Baltık ülkesinden birer milletvekilinin geçen hafta Taiwan'ı ziyaret etmesiyle ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Dünyada tek bir Çin olduğuna işaret eden Wang, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Wang, "İlgili tarafların tek Çin ilkesine uymasını, Taiwan'ın bağımsızlığından yana olan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermekten vazgeçmesini ve ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimini korumak için somut adımlar atmasını istiyoruz" dedi.