Çin, Suudi Arabistan ile savunma işbirliğini güçlendirmeye hazır

Çin'in Riyad Büyükelçiliği'ndeki savunma ataşesi Zhu Jie, Suudi Arabistan ile savunma ve askeri alanlardaki işbirliğini güçlendirmeye devam etmek istediklerini belirtti.

RİYAD, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Riyad Büyükelçiliği'ndeki savunma ataşesi Zhu Jie Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in iki ordu arasındaki ilişkileri daha üst seviyeye çıkarmak amacıyla Suudi Arabistan ile savunma ve çeşitli askeri alanlardaki stratejik ve tatbiki işbirliğini güçlendirmeye devam etmeye hazır olduğunu belirtti.

Zhu, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) kuruluşunun 1 Ağustos'a denk gelen 96. yıl dönümünü kutlamak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Çin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda söz konusu açıklamayı yaptı.

Ataşe konuşmasında, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun son 96 yılda Çin Komünist Partisi liderliğindeki görkemli yolculuğuna ve askeri yapılanmadaki önemli başarılarına, ayrıca dünya barışı ve istikrarının korunmasına yaptığı önemli katkılara değindi.

Çin'in Suudi Arabistan'la işbirliği ve dostluğa değer verdiğini ve bu Arap ülkesiyle stratejik ve tatbiki askeri işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu kaydeden Zhu, Çin vatandaşlarının savaşın harap ettiği Sudan'dan güvenli şekilde tahliye edilmesine verdiği destek ve yardım için Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

Zhu dünyanın, zamanın ve tarihin gidişatındaki değişimler karşısında Çin'in stratejik kararlılığını ve inancını koruyarak barışçıl kalkınmaya bağlı kalacağını ifade etti.

Ataşe, "Tüm barışsever ülkeler ve halklarla birlikte evrensel güvenlik, ortak güvenlik ve kalıcı barışın hüküm sürdüğü bir dünyanın inşasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Resepsiyona Çin'in Suudi Arabistan Büyükelçisi Chen Weiqing, Suudi Arabistan İçişleri Bakan Yardımcısı Nasır bin Abdulaziz El-Davud ile Suudi hükümeti ve ordusundan temsilcilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi katıldı.¦