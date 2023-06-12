Çin, Suriye'ye 3.500 Ton Tahıl Bağışladı

Çin, savaşın harap ettiği Suriye'nin 6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremlerin ardından toparlanmasına yardımcı olmak için Pazar günü ülkeye 3.500 tondan fazla tahıl bağışladı. Suriye Arap Kızılayı Başkanı Halid Habubati ve Çin'in Şam Büyükelçisi Shi Hongwei, 2.336 ton buğday ve 1.180 ton pirinçten oluşan beş sevkiyat için Suriye Arap Kızılayı'nın Şam'daki merkezinde düzenlenen devir teslim törenine katıldı.

Çin, savaşın harap ettiği Suriye'nin 6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremlerin ardından toparlanmasına yardımcı olmak için Pazar günü ülkeye 3.500 tondan fazla tahıl bağışladı.

Suriye Arap Kızılayı (SARC) Başkanı Halid Habubati ve Çin'in Şam Büyükelçisi Shi Hongwei, 2.336 ton buğday ve 1.180 ton pirinçten oluşan beş sevkiyat için Suriye Arap Kızılayı'nın Şam'daki merkezinde düzenlenen devir teslim törenine katıldı.

SES 1 (Arapça): HALİD HABUBATİ, Suriye Arap Kızılayı Başkanı:

"Çin hükümetinin Suriye Arap Kızılay'ına yaptığı yardım miktarı, buğday ve çeltik içeren beş sevkiyattan oluşuyor. Tüm Suriye halkı ve Suriye Arap Kızılay adına, içinde bulunduğumuz insani kriz sırasında Suriye halkına yardım ettiği için Çin hükümetine şükranlarımızı sunuyoruz."

Çin'in Şam Büyükelçisi Shi ise ülkesinin, Suriye'ye insani yardım sağlamaya devam edeceğini ve ülkedeki yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olacağını söyledi.

Büyükelçi, Suriye halkının depremin etkilerini kısa sürede atlatmasına yönelik temennilerini dile getirdi.

SES 2 (Arapça): SHİ HONGWEİ, Çin'in Şam Büyükelçisi:

"Çin hükümeti, depremlerden sonra son derece endişeliydi. Suriye'de olanları günü gününe takip ettik. Bu nedenden ötürü Suriye halkına acil insani yardım önerdik. Bu sefer buğday ve pirinçten oluşan yaklaşık 3.500 ton tahıl hibe ediyoruz ve Suriye halkına daha fazla insani yardım sağlayacağız."

6 Şubat'ta Türkiye'yi ve Suriye'yi sarsan güçlü depremlerden bu yana, Çin her iki ülkeye de aktif olarak yardım ediyor.

Çin, Şubat ayında Suriye'ye 80 tonluk tıbbi malzeme ve deprem yardımı için diğer mallarla birlikte iki yardım sevkiyatı yapmıştı. Çin ayrıca Mayıs ayında Suriye'ye 225 prefabrik ev bağışlamıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Şam'dan bildiriyor. (XHTV)