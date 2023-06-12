Çin, Suriye'ye 3.500 ton tahıl bağışladı

Çin, Suriye'nin deprem sonrası toparlanmasına yardımcı olmak için 2.336 ton buğday ve 1.180 ton pirinçten oluşan 5 sevkiyat yaptı. Suriye Arap Kızılayı Başkanı, Çin'e teşekkür etti ve Çin'in Suriye'ye insani yardım sağlamaya devam edeceğini söyledi.

ŞAM, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin, savaşın harap ettiği Suriye'nin 6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremlerin ardından toparlanmasına yardımcı olmak için Pazar günü ülkeye 3.500 tondan fazla tahıl bağışladı.

Suriye Arap Kızılayı (SARC) Başkanı Khaled Hboubati ve Çin'in Suriye Büyükelçisi Shi Hongwei, 2.336 ton buğday ve 1.180 ton pirinçten oluşan beş sevkiyat için SARC'nin Şam'daki merkezinde düzenlenen devir teslim törenine katıldı.

Hboubati törendeki konuşmasında, özellikle kuzey ve batı kesimlerinde büyük hasara yol açan ve on binlerce kişiyi yerinden eden depremlerin ardından ülkenin yaşadığı insani kriz sırasında yardım sunan Çin'e, Suriye halkı ve SARC adına teşekkür etti.

Shi ise gazetecilere yaptığı açıklamada Çin'in Suriye'ye insani yardım sağlamaya devam edeceğini ve ülkedeki yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olacağını söyledi.

Büyükelçi, Suriye halkının depremin etkilerini kısa sürede atlatmasına yönelik temennilerini dile getirdi.

6 Şubat'ta Türkiye'yi ve komşu Suriye'yi vuran güçlü depremlerden bu yana, Çin her iki ülkeye de aktif olarak yardım ediyor.

Çin, Şubat ayında Suriye'ye 80 ton tıbbi malzeme ve çadır, battaniye, giysi ve gıda gibi diğer ürünleri içeren iki yardım sevkiyatı yapmıştı. Çin ayrıca Mayıs ayında Suriye'ye 225 prefabrik ev bağışlamıştı.