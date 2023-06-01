Çin, Suriye'ye 225 prefabrik ev gönderdi

Çin, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle yerlerinden olan depremzedelerin barınması için Suriye'ye 225 prefabrik ev temin etti. Prefabrik evlerin teslim belgesi, Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Hüseyin Mahluf ile Çin'in Suriye Büyükelçisi Shi Hongwei tarafından Çarşamba günü Şam'da imzalandı.

ŞAM, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin, 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle yerlerinden olan depremzedelerin barınması için Suriye'ye 225 prefabrik ev temin etti.

Prefabrik evlerin teslim belgesi, Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Hüseyin Mahluf ile Çin'in Suriye Büyükelçisi Shi Hongwei tarafından Çarşamba günü Şam'da imzalandı.

Suriyeli ve Çinli yetkililer yaptıkları ortak açıklamada, prefabrik evlerin Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye limanına ulaştığını, ülkenin kuzeyinde bulunan Lazkiye ve Halep vilayetlerindeki depremzedelere yakında dağıtılacağını duyurdu.

Çin'in Şam Büyükelçisi Shi imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, depremin ardından Çin'in duyduğu derin endişeyi dile getirerek, Çin'in özel ihtiyaçlar temelinde Suriye'ye yardım ulaştırmaya kararlı olduğunu söyledi.

Büyükelçi, "Çin tarafı, Suriye'nin ihtiyaçlarına göre insani yardım sağlamaya devam edecek. Depremden etkilenen insanların barınma ihtiyaçları için mümkün olan tüm desteği sunacak ve bu alanda işbirliğini artırmaya çalışacağız" dedi.

İmza törenin ardından konuşan Mahluf ise Çin'in Suriye'ye yönelik destekleyici tutumundan ve Çin hükümeti tarafından sağlanan istikrarlı insani yardımlardan övgüyle söz etti.

Suriyeli bakan, özellikle şiddetli depremin ardından Çin'in Suriye'ye kararlı biçimde destek verdiğini vurguladı.

Mahluf, "Suriye halkı, bilhassa depremin ardından kendilerine destek olanları her zaman hatırlayacak. Dost Çin halkına, Çin hükümetine ve liderliğine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Çin, 6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'yi vuran şiddetli depremden bu yana her iki ülkeye de aktif şekilde yardım ediyor. Çin Kızılhaç Derneği hızlı bir şekilde harekete geçerek 9 ve 13 Şubat tarihlerinde iki insani yardım sevkiyatını Şam'a teslim etmişti.

Çin, 15 Şubat'ta da solunum ve oksijen cihazları gibi tıbbi malzemelerden oluşan 80 tonluk yardımın yanı sıra bölgeye çadırlar, ilk yardım setleri, battaniyeler, kışlık giysiler ve gıda malzemeleri sevk etmişti.