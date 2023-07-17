Çin, Sudan'a Acil İnsani Yardım Gönderiyor

Çin hükümeti, Sudan'da yaşanan silahlı çatışmaların ardından ülkeye acil insani yardım gönderiyor. Yardımlar arasında pirinç, muayene eldivenleri, gazlı bezler, tek kullanımlık cerrahi önlükler ve tıbbi başlık gibi sağlık malzemeleri bulunuyor.

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin hükümetinin Sudan'a yaptığı 10 milyon yuan (yaklaşık 1,39 milyon ABD doları) tutarındaki acil insani yardımın bir parçası olarak Cumartesi günü bir dizi tıbbi malzeme Shanghai'dan yola çıktı.

Sudan'da silahlı çatışmaların patlak vermesinden bu yana ülkedeki insani durumla yakından ilgilenen Çin hükümeti, bu ülkeye acil insani yardım sağlamaya karar vermişti. Yardımlar 939 ton pirinç ile muayene eldivenleri, gazlı bezler, tek kullanımlık cerrahi önlükler ve tıbbi başlık gibi başlıca sağlık malzemelerini içeriyor.

Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı, pirinçlerin işlenip paketlendiğini ve mümkün olan en kısa sürede Sudan'a gönderileceğini duyurdu.