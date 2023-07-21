Çin Su Kaynakları Bakanlığı, Haihe Nehri havzasındaki şiddetli yağış ve sel beklentisi nedeniyle önleyici tedbirler alacak. Bakanlık, sel sularını rezervuarlarda depolamak, selleri önlemek ve riskli alanlarda yaşayanları tahliye etmek için çalışmalar yürütecek.

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı, Haihe Nehri havzasındaki taşkınlar için önleyici tedbirler alacak.

Su Kaynakları Bakanı Li Guoying, önümüzdeki üç gün içinde Haihe Nehri havzasındaki birçok bölgede şiddetli yağış ve sel beklendiğini duyurdu.

Bakanlık, sel sularını rezervuarlarda depolamak için sağlam hazırlıklar yaparken aynı zamanda dağlık bölgelerde şiddetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek selleri önlemeye ve riskli alanlarda yaşayan kişileri önceden tahliye etmeye yönelik çalışmalar yürütecek.

Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinde sele karşı 4. seviye acil durum müdahalesini aktif hale getiren bakanlık, buradaki sel önleme çalışmalarına yardımcı olmak üzere üç ekip sevk etti.