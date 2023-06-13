Çin, Stockholm Sözleşmesi'nde listelenen 23 çeşit zehirli kimyasalın kullanımına son verdi

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, Kalıcı Organik Kirleticilere (KOK) ilişkin Stockholm Sözleşmesi'nde listelenen 23 çeşit zehirli kimyasalın kullanımına son verildiğini açıkladı. Ülke, KOK'lardan kaynaklanan kirliliği azaltmak, ortadan kaldırmak ve önlemek için 2001 yılında küresel bir anlaşmaya varmıştı.

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'na göre, ülke bugüne kadar Kalıcı Organik Kirleticilere (KOK) ilişkin Stockholm Sözleşmesi'nde listelenen 23 çeşit zehirli kimyasalın kullanımına son verdi.

Uluslararası toplum, KOK'lardan kaynaklanan kirliliği azaltmak, ortadan kaldırmak ve önlemek, insan sağlığını ve çevreyi KOK'ların etkilerinden korumak için 2001 yılında küresel bir anlaşmaya varmıştı.

Bir bakanlık yetkilisinin verdiği bilgiye göre, yakın zamanda yayımlanan bir yönetmelik belgesinde bakanlık ve diğer ilgili makamlar, poliklorlu naftalin de dahil olmak üzere beş tür KOK'un üretimi, kullanımı, ithalatı ve ihracatına ilişkin yasağı ayrıntılı olarak açıkladı.

Yetkili, Çin'in uluslararası sözleşmelere uymaya büyük önem verdiğini ve 100.000 tondan fazla KOK atığını bertaraf ettiğini, ülke çapındaki büyük endüstrilerin yarattığı dioksin emisyonlarının yoğunluğunu da önemli ölçüde azalttığını söyledi.