Çin, Solomon Adaları ile polis işbirliği anlaşmasını savundu

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Solomon Adaları'yla yapılan 'polis işbirliği' anlaşmasının ülkenin güvenlik ve istikrarına katkı sağladığını savundu. Vang, anlaşmanın uluslararası yasa ve sözleşmelerle uyumlu olduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Solomon Adaları'yla yapılan "polis işbirliği " anlaşmasının ülkenin güvenlik ve istikrarına katkı sağladığı savundu.

Vang yaptığı açıklamada, ülkesinin Solomon Adaları'yla imzaladığı anlaşmaya bölgedeki ve Batılı bazı ülkeler tarafından getirilen eleştirilere yanıt verdi.

"Polis işbirliği" anlaşmasının Solomon Adaları'nın güvenlik ve istikrarına olumlu katı sunduğunu belirten Vang, söz konusu anlaşmanın "uluslararası yasa ve sözleşmelerle uyumlu" olduğunu kaydetti.

Vang, "Solomon Adaları'nın uzun vadeli istikrara kavuşmasını" desteklediklerini ve bu kapsamda Solomon Adaları'na yardım etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 10 Temmuz'da ülkesine resmi ziyarette bulunan Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare'yi başkent Pekin'de ağırlamış ve ilişkilerinin düzeyi "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükselmişti.

Ziyaret kapsamında Çin ile 9 ayrı anlaşma imzalayan Sogavare, Pekin'de Solomon Adaları'nın büyükelçiliğinin açılışını da yaptı.

Solomon Adaları 2019'da, Tayvan hükümeti yerine Pekin'deki Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini Çin'in resmi temsilcisi olarak tanıma ve resmi ilişki kurma kararı almıştı.